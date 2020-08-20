С 1 сентября Египет будет требовать ПЦР-тест на COVID-19 от всех туристов

С 1 сентября Египет будет требовать от всех туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщила египетская газета Ahram Online.

Премьер-министр страны Мустафа Мадбул отметил, что это решение было принято из-за “увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах “.

“Мы очень заботимся о здоровье прибывающих в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что каждый турист, прибывающий в страну, должен пройти тестирование”, – подчеркнул он.

С момента открытия границ Египта, более 100 тысяч туристов посетили Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По данным министерства древностей и туризма страны, туристы приезжают из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.

Отметим, что с 7 августа туристов, которые прибывают в Египет, обязали иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

В то же время это обязательство не распространялось на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса алям и Мерса-Матрух. Однако выезд туристам за пределы курортов без наличия негативных ПЦР-тестов был запрещен.