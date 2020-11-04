Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“С начала учебного года (в школах, – ред.) COVID-19 перенесли всего 0,9% учеников, что составляет 5215 человек. С начала учебного года COVID-19 заболели 10 552 учителя. В настоящее время на дистанционной работе находятся 912 учебных заведений”, – подчеркнул он.
Глава МОЗ уточнил, что посещение учебных заведений запрещается, “когда на самоизоляции из-за контакта с пациентами, у которых подтвержден COVID-19, находится более 50% получателей образования и персонала учреждения образования”.
Степанов также напомнил, что ответственность за наличие в медпунктах школ антисептиков и средств индивидуальной защиты несут руководители и основатели учебного заведения.
Он уточнил, что школам предписано назначать разное время начала и окончания занятий для разных классов и групп. Перерывы также должны быть в разные временные промежутки.
В учебных заведениях на полу должна быть разметка, определяющая передвижения детей.
(На видео – с 13:00)
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