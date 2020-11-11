Об этом сообщают #Буквы.
Вчера, 10 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ №491/2020 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства”, о чем сообщили в Офисе президента.
По состоянию на вечер 11 ноября этот указ удален с сайта главы государства. Можно заметить, что в списке остались указ №490 и №492, которые были подписаны и опубликованы перед и после упомянутого указа.
Сейчас доступна кешированная версия страницы, где указ ранее были размещен. Последнее обновление сохраненной страницы произошло вечером 10 ноября.
Примечательно, что пресс-резил посвященный подписанию указа, все еще доступен на сайте президента.
Также заметим, что по меньшей мере двое художников отказались от наград от Владимира Зеленского в течение дня в среду, 11 ноября.
- Так украинский режиссер Валентин Васянович отказался от ордена “За заслуги” 3-й степени, который ему присвоил президент.
- Кинорежиссера Ирина Целик, которой президент Владимир Зеленский присвоил звание “Заслуженный деятель искусств Украины”, также не приняла награду.