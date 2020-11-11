С сайта Главы государства исчез текст указа о награждении государственными наградами работников культуры. Перед этим некоторые из них публично объявили, что не будут принимать награды от президента.

Об этом сообщают #Буквы.

Вчера, 10 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ №491/2020 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства”, о чем сообщили в Офисе президента.

По состоянию на вечер 11 ноября этот указ удален с сайта главы государства. Можно заметить, что в списке остались указ №490 и №492, которые были подписаны и опубликованы перед и после упомянутого указа.

Сейчас доступна кешированная версия страницы, где указ ранее были размещен. Последнее обновление сохраненной страницы произошло вечером 10 ноября.

Примечательно, что пресс-резил посвященный подписанию указа, все еще доступен на сайте президента.

Также заметим, что по меньшей мере двое художников отказались от наград от Владимира Зеленского в течение дня в среду, 11 ноября.