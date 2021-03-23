Сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что за сутки коронавирус унес 333 жизни украинцев, а вакцины привезли для менее одного процента населения - это полный провал власти.

Об этом он сказал в видеообращении.

“Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решение катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодняшний день они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения. Это – провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев”, – сказал Герасимов.

Он отметил, что за последние сутки в Украине коронавирус унес 333 жизни, что является рекордной смертностью от начала эпидемии. В то же время, в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали наименьшую смертность от COVID-19 с сентября прошлого года.

“Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств. Из-за своего непрофессионализма и дилетантизма Зеленский на данный момент не только тотально проиграл мировую конкуренцию за вакцины, но и провалил борьбу с коронавирусом внутри государства – один Буковель чего стоит”, – отметил сопредседатель фракции.

Он также добавил, что “ЕС” требует рассмотреть проблему борьбы с COVID-19 на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций.

Кроме того, Герасимов отметил, что “Европейская Солидарность” требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть, прежде всего, борьбу с коронавирусом.

“Касательно внеочередного заседания парламента: несмотря на критическую ситуацию с эпидемией коронавируса – требуем от монобольшинства и лично Зеленского прежде всего рассмотреть инициированное нами постановление “О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере”, – добавил он.

Нардеп также настаивает на включении в повестку дня парламента Постановления оппозиции 4105 о создании ВСК по расследованию государственной измены на самом высоком уровне при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера.

“Наконец необходимо принять постановление №5100 о прекращении политически мотивированных преследований граждан, чтобы снизить градус напряжения в обществе. Потому что людей возмущает несправедливость власти, которая является ничем иным как политическими репрессиями против патриотов”, – резюмировал Герасимов.