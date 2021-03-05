За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, рядом с Водяным, что недалеко от Донецка, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. С минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В то же время, вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков, еще и из крупнокалиберных пулеметов. С ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников возле Павлополя.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, враждебный беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Кроме того, неподалеку Талаковки, оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки, вооруженные формирования Российской Федерации прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливали позиции наших воинов.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

По состоянию на 7 утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.