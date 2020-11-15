В Украине за сутки 14 ноября зафиксировали 10681 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, 95 человек умерли.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях. Всего от болезни в сутки умерло 95 человек, выздоровели – 2633.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали уже 535 857 случаев заражения. Умерли от коронавируса 9603 человек, выздоровели – 241 444. Активными больными остаются 294 413 пациентов.