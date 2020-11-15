Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях. Всего от болезни в сутки умерло 95 человек, выздоровели – 2633.
С начала эпидемии в Украине зафиксировали уже 535 857 случаев заражения. Умерли от коронавируса 9603 человек, выздоровели – 241 444. Активными больными остаются 294 413 пациентов.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины в очередной раз обновило список стран, которые отнесены к “красной” и “зеленой” зонам.
- 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.