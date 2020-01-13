Об этом сообщается на портале открытых данных Opendatabot.
Ситуация с регистрациями изменилась в апреле, почти сразу после президентских выборов.
Такая динамика вызвана, прежде всего, рядом властных решений, а именно:
- Законом о РРО;
- Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
- Законом о сборе и учете ЕСВ;
- Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.
Отмечается, что в прошлом году украинцы начали бояться становиться предпринимателями и пошли “в тень”.
По состоянию на начало 2020 года в Украине работает 1 876 604 предпринимателей.
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- Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что деятельность ФОПов будет существенно упрощена, базируясь на трех основных принципах.