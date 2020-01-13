В 2019 году в Украине было зарегистрировано на 15 % меньше физических лиц-предпринимателей (ФЛП), чем в 2018 году.

Об этом сообщается на портале открытых данных Opendatabot.

Ситуация с регистрациями изменилась в апреле, почти сразу после президентских выборов.

Такая динамика вызвана, прежде всего, рядом властных решений, а именно:

Законом о РРО;

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

Законом о сборе и учете ЕСВ;

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.

Отмечается, что в прошлом году украинцы начали бояться становиться предпринимателями и пошли “в тень”.

По состоянию на начало 2020 года в Украине работает 1 876 604 предпринимателей.