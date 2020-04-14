Более 80 % украинцев не намерены посещать церковные богослужения на Пасху. Это на 64 % больше, чем в марте.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 апреля 2020 года.

Так, 85 % респондентов отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь (еще в марте этого года, в начале карантина, таких было только 21 %).

Собираются посетить церковные богослужения – 4 % опрошенных (в марте этот показатель составлял 39 %). Еще 7 % планируют посетить церковь, чтобы просто посвятить пасхальную корзину (в марте – 35 %).

“Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и освящении пасок, среди жителей Запада, селян, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ”, – отмечают социологи.

В ходе опроса выяснилось, что 64 % респондентов планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31 % – не планируют. Относительно больше тех, кто намерен смотреть службы, среди жителей Запада, селян, самых старших опрошенных, женщин, верующих УГКЦ.

Две трети опрошенных возлагают на органы власти ответственность за введение дополнительных карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников (38 % – на местную власть, 34 % – на центральную). И лишь 11 % считают, что усилением ограничений должны заниматься представители церквей.

Что касается поминальных дней, то 55 % опрошенных не намерены идти на кладбища. В то же время 8 % респондентов хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32 % отметили, что пойдут на кладбище не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.