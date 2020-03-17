Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
“За прошедшие сутки (с полуночи 16 марта до полночи 17 марта) государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 000 – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с представителями санитарного контроля пограничники проводят опрос о состоянии здоровья и измерения температуры тела лиц, въезжающих в Украину.
По данным ГПСУ, в общем трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек. При этом, в ближайшее время также ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.