За минувшие сутки более 50 тысяч украинцев вернулись из-за границы домой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

“За прошедшие сутки (с полуночи 16 марта до полночи 17 марта) государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 000 – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с представителями санитарного контроля пограничники проводят опрос о состоянии здоровья и измерения температуры тела лиц, въезжающих в Украину.

По данным ГПСУ, в общем трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек. При этом, в ближайшее время также ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.