Депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, заявил, что "он еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Брагарь отметил, что он является “новым лицом в политике”.

“Здравствуйте, мне очень жаль, что мои высказывания на “112 канале” по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни”, – пояснил он.

Нардеп также извинился перед теми, кого его слова обидели.

“Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий – очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается”, – резюмировал он.

Напомним, что на вопрос Любви Павловны с Аджамки (Кировоградская область), как платить за коммунальные услуги, если у нее пенсия 2 тысячи гривен, Брагарь предложил ей продать собаку.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество. […] Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народу» порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комуналку Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.