За 2020 год 46 государственных предприятий, которые входят в сферу управления Министерства энергетики Украины, отчитались о совокупных чистых убытках на 4,2 млрд гривен.

Об этом информирует экспертная организация StateWatch.

Соответствующие данные приведены в сводном отчете о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за 12 месяцев 2020 года, которые проанализировали эксперты созданного StateWatch проекта “Марлин”.

Согласно данным отчета, в общем 31 предприятие завершило 2020 год с убытком в размере 8,4 млрд грн, 14 предприятий с прибылью на сумму 4,2 млрд грн, а 1 предприятие считается безубыточным.

Наиболее убыточными в 2020 году стали такие предприятия:

• НАЭК “Энергоатом” – 4,8 млрд грн (или 57,5% общего объема ущерба);

• угледобывающие предприятия – 2,9 млрд грн (или 34% общего объема ущерба);

• Восточный горно-обогатительный комбинат – 550,2 млн грн (или 6,5% общего объема убытка).

В то же время по результатам 2019 года госпредприятия Минэнерго отчитывались о 3,6 млрд гривен прибыли.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных людей на предприятиях Минэнерго составило 81 742 человека.

Общие затраты на оплату труда составили 21,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы составили 20,8 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 29,6 тыс. грн, тогда как на директора предприятия – 68,3 тыс. грн.

Как отмечают в StateWatch, средняя заработная плата по Украине на декабрь 2020 года составила 14 179 грн.