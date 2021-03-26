Об этом информирует экспертная организация StateWatch.
Соответствующие данные приведены в сводном отчете о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за 12 месяцев 2020 года, которые проанализировали эксперты созданного StateWatch проекта “Марлин”.
Согласно данным отчета, в общем 31 предприятие завершило 2020 год с убытком в размере 8,4 млрд грн, 14 предприятий с прибылью на сумму 4,2 млрд грн, а 1 предприятие считается безубыточным.
Наиболее убыточными в 2020 году стали такие предприятия:
• НАЭК “Энергоатом” – 4,8 млрд грн (или 57,5% общего объема ущерба);
• угледобывающие предприятия – 2,9 млрд грн (или 34% общего объема ущерба);
• Восточный горно-обогатительный комбинат – 550,2 млн грн (или 6,5% общего объема убытка).
В то же время по результатам 2019 года госпредприятия Минэнерго отчитывались о 3,6 млрд гривен прибыли.
По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных людей на предприятиях Минэнерго составило 81 742 человека.
Общие затраты на оплату труда составили 21,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы составили 20,8 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 29,6 тыс. грн, тогда как на директора предприятия – 68,3 тыс. грн.
Как отмечают в StateWatch, средняя заработная плата по Украине на декабрь 2020 года составила 14 179 грн.
- Ранее в StateWatch сообщали, что Министерство энергетики просит Кабинет Министров Украины выделить 140 миллионов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на восстановление реализации инвестиционного проекта “Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей”, что в Кировоградской области.
- Также сообщалось, что государственное предприятие “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” за три квартала 2020 года понесла чистые убытки на сумму 5,3 млрд гривен.