Две трети украинцев верят в Святого Николая. Этот показатель за год вырос на 10%. В Деда Мороза верят значительно меньше украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.

Так, 62% респондентов отметили, что верят в Святого Николая, а 35% – не верят. За год количество тех, кто верит в Святого Николая, выросло на 10% (с 52% до 62%).

В Деда Мороза верят вдвое меньше украинцев – 31%, не верят – 65%. Количество тех, кто верит в Деда Мороза, за год не изменилось.

Как отмечают социологи, предпочтения новогоднего персонажа имеют четкие региональные зависимости: больше тех, кто верит в святого Николая, на западе страны, зато относительно больше верят в Деда Мороза – на юге и востоке.

Но, несмотря на это, даже в юго-восточных областях все равно количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.