Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.
Так, 62% респондентов отметили, что верят в Святого Николая, а 35% – не верят. За год количество тех, кто верит в Святого Николая, выросло на 10% (с 52% до 62%).
В Деда Мороза верят вдвое меньше украинцев – 31%, не верят – 65%. Количество тех, кто верит в Деда Мороза, за год не изменилось.
Как отмечают социологи, предпочтения новогоднего персонажа имеют четкие региональные зависимости: больше тех, кто верит в святого Николая, на западе страны, зато относительно больше верят в Деда Мороза – на юге и востоке.
Но, несмотря на это, даже в юго-восточных областях все равно количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.
- Согласно этому же опросу, лишь 5% украинцев не празднуют Рождество – как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря).
- Среди праздников новогоднего цикла самым любимым для украинцев является Рождество. На втором месте со значительным отрывом – Новый год.