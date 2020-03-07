Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: дважды рядом с Авдеевка и два раза вблизи Песок.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил один обстрелов украинских позиций у населенного пункта Зайцево.
“За прошедшие сутки в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение”, – сообщили в пресс-центре ООС.
С началом этого периода, 7 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
- На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.
- 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух военнослужащих. Еще трое получили боевые травмы.