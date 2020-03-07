За прошедшие сутки, 6 марта, воинские формирования Российской Федерации пять раз нарушили "режим тишины", открывая огонь по украинским позициям.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: дважды рядом с Авдеевка и два раза вблизи Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил один обстрелов украинских позиций у населенного пункта Зайцево.

“За прошедшие сутки в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение”, – сообщили в пресс-центре ООС.

С началом этого периода, 7 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.