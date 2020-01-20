Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на Instagram-страницу Зеленского.

После того, как на странице Офиса президента в Instagram закрыли комментарии, #Буквы проверили официальную страницу Зеленского. Как оказалось, комментарии там пока открыты, но большинство из них – негативные.

Напомним, в начале предвыборной гонки и первых недель президентства Зеленского большинство комментариев в соцсетях были в его поддержку с пожеланием успехов. Сейчас же, спустя 8 месяцев президентства, разочарованные украинцы пишут гневные комментарии, обвиняют его в обмане и сожалеют о том, что за него голосовали.

#Буквы проанализировали только два последних поста Зеленского в соцсети.

Так, на последней фотографии Зеленский похвастался в соцсети подарком – пряником в форме Украины, который он получил от детей из Донецкой области. Чем и разгневал украинцев.

“Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор называют прифронтовой поселок Новгородское в Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и едина”, – написал Зеленский.

Впрочем, многие украинцы восприняли пост с негативом и раскритиковал президента.

“Вова, зачем ты наебываешь 73%, которые за тебя голосовали?”, “Гончарука в отставку!”, “Верни призывный возраст с 21!”, “Какого хр*на я должен идти в армию?”, “А деткам – в армию в 18”, “Вова, а ты уже снизил тарифы деткам Украины. Нет? А чего тогда ты лыбишься своей небритой рожей как дебил?”, “Спасибо за армию с 18 лет. Хотя со своей предвыборной кампанией об этом вы говорили совсем другое…”, “Самый слабый президент! Президент, который на*рал на мнение своих граждан! Президент, который не смог! Время пройдет, народ оценит, кем ты был клоуном или президентом!” – написали они.

Под вторым постом – видеообращением Зеленского о том, что самолет МАУ сбила иранская ракета, украинцы также оставили большинство гневных комментариев.

“Уважаемый Гарант. Я голосовал за надежду, за надежду, что с трудом мы дети Украины вздохнем с облегчением. Я ошибся. Сколько раз, скажите сколько раз еще нас будут ставить на колени. Кацапы убивают, иранцы убивают. Кто следующий?”, “А все мы поверили, но как оказалось, выбрали очередное трепло. Ну как не понятно, что страна, это не “Квартал” и все необходимо делать правильно как в доме, так и в стране. Хватит пребывать в теплой ванной возле бара и все будет хорошо”, “Зеленская паскуда! Пришел к власти за счет наших голосов и теперь узурпирует власть и устанавливает цензуру, защищает интересы Коломойского, грабит таможню”, “Владимир, вы что по 4 тыс долларов депутатам подняли !???? Как народу на это реагировать”, “Дядь Вова, почему у народа зарплата 4000 тыс.гривен, а у замов ваших замов в министерстве 400 000 гр.!? Вам не кажется что вы как бы А#уели!?”, “У меня вопрос , почему министр инфраструктуры Украины не запретил полеты на Ираном! Он тоже должен ответить за это”, “Зеленский, все, иди на х*й, ты не оправдал надежд ни на йоту”, “Клоун, бл*ть”, “Зеленский сказал украинцам после выборов, что теперь каждый украинец президент. Почему тогда обслуга Зеленского трет мои комментарии в Инстаграмме? Еще раз повторю свой вопрос Зеленскому: не кажется ли вам, что вы мало работаете и очень много отдыхаете?”, “Сматфонизатор #уев шоумен лицемерный, отдуплись уже и хватит нам видеоролики пропихивать”, – пишут украинцы.