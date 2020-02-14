Об этом Чийгоз заявил в своем видеоблоге, опубликованном на Youtube-канале партии “Европейская солидарность”.

“Наши граждане в Крыму живут надеждами на возвращение полуострова Украине. Когда не очень далекие люди, которые имеют публичную площадку, говорят провокационные вещи, там колошматит сразу все наше общество, потому что они шестой год оказывают сопротивление. Без оружия, но каждый день мы там теряем жизни сотен людей в тюрьмах”, – заявил депутат.

По его мнению, одним из подобных резонансных высказываний являются слова главы фракции “Слуги народа” в парламенте Давида Арахамии по поводу обмена воды в Крым на Донбасс.

“Я вчера разговаривал в живую с нашими ребятами из Крыма. И они предоставили мне целый список высказываний официальных лиц в новой власти, которые будоражат Крым. И это очень сильно влияет на сопротивление. Когда на “нормандском формате” Президент говорит, что не хватило времени на обсуждение вопросов Крыма с врагом, который сегодня убивает наших граждан, разорвал семьи наши. Мы не можем годами видеть своих близких, хоронить своих отцов, матерей. Сотни тысяч наших граждан там расценивают это как равнодушие”, – говорит Чийгоз.

При этом крымскотатарский лидер не верит в искренность извинений Арахамии.