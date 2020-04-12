Церкви США отмечают Пасху во время пандемии различными способами. Большинство из них проводят служения онлайн.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Для многих христиан Пасха в этом году была кардинально иной: дома, в самоизоляции. Никаких пасхальных парадов, никакой охоты на яйца, никакой церкви вообще.

Во время вспышки коронавируса церковь не проводит общественных богослужений из-за необходимости социальной дистанции между людьми. Соборы остаются закрытыми для широкой общественности.

Пандемия опустошила площадь паломников Святого Петра, заставила замолчать Хор Мормонской Скинии и закрыла храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Церкви по всему миру, обычно заполненные прихожанами, остались пустыми в это воскресенье.

Правительственные чиновники, в том числе вице-президент Майк Пенс, призвали американцев остаться дома на праздники. На богослужении могут находится не более 10 человек. Согласно нескольким опросам, большинство христиан соблюдают все эти требования.

Вместо переполненных церквей в это воскресенье были прямые трансляции. Большинство пасхальных служб в этом году были такими: священник, почти пустая церковь и онлайн-богослужение.