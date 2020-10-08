В штабе кандидата в президенты Джо Байдена вместо запланированных дебатов с президентом США Дональдом Трампом 15 октября планируют провести встречу с избирателями.

Об этом сообщает CNN.

Представитель штаба Байдена Кейт Бедингфилд заявила, что он найдет подходящее место, чтобы 15 октября пообщаться с избирателями. У Байдена ожидали, что дебаты с Трампом отложат до 22 октября.

В тоже время в штабе Трампа заявили, что согласны перенести дебаты.

“Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября”, — сообщили там.

Также в штабе Трампа отметили, что Комиссия по президентским дебатам предвзята и симпатизирует демократам, а также стремится не допустить очных дебатов Байдена с Трампом.