Об этом сообщает CNN.
Представитель штаба Байдена Кейт Бедингфилд заявила, что он найдет подходящее место, чтобы 15 октября пообщаться с избирателями. У Байдена ожидали, что дебаты с Трампом отложат до 22 октября.
В тоже время в штабе Трампа заявили, что согласны перенести дебаты.
“Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября”, — сообщили там.
Также в штабе Трампа отметили, что Комиссия по президентским дебатам предвзята и симпатизирует демократам, а также стремится не допустить очных дебатов Байдена с Трампом.
- Ранее сообщалось, что следующий раунд дебатов между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом состоится онлайн из-за COVID-19.
- В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что отказывается тратить время на виртуальные дебаты.