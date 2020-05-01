Об этом во время брифинга вице-премьер-министра.
Отвечая на вопрос о том, действует ли в Украине запрет для выезда граждан из страны с целью трудоустройства за границей, Пристайко заверил, что такого запрета нет, но есть ряд ограничений и они связаны с COVID-19.
“Я бы не стал называть это запретом на передвижение. У нас нет запрета на передвижение. Мы ввели некоторые ограничения, которые связаны с эпидемией коронавируса”, — сказал он.
Вице-премьер добавил, что аналогичные ограничения были введены по всему миру.
“Но это касается не сезонных работников, это касается всех украинцев. Ограничением въезд и выезд всех. И это не что-то такое, что придумала Украина. Это ограничение вводится всеми странами мира”, — подчеркнул он.
- Напомним, ранее Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников, отметив, что власти нашей страны руководствуются “прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан”. Кулеба выразил мнение, что на фоне пандемии “пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”.
- Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.