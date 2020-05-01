Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что в Украине не действует запрет для выезда граждан с целью трудойстройства.

Об этом во время брифинга вице-премьер-министра.

Отвечая на вопрос о том, действует ли в Украине запрет для выезда граждан из страны с целью трудоустройства за границей, Пристайко заверил, что такого запрета нет, но есть ряд ограничений и они связаны с COVID-19.

“Я бы не стал называть это запретом на передвижение. У нас нет запрета на передвижение. Мы ввели некоторые ограничения, которые связаны с эпидемией коронавируса”, — сказал он.

Вице-премьер добавил, что аналогичные ограничения были введены по всему миру.

“Но это касается не сезонных работников, это касается всех украинцев. Ограничением въезд и выезд всех. И это не что-то такое, что придумала Украина. Это ограничение вводится всеми странами мира”, — подчеркнул он.