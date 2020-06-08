Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Отметим, судебные слушания возобновились в понедельник после ослабления карантинных ограничений из-за коронавируса в Нидерландах.
В ходе заседания были установлены стеклянные панели для соблюдения правил социального дистанцирования, которыми были разделены судьи и адвокаты.
Отметим, что досудебное расследование указывает на четверых обвиняемых в крушении рейса MH17, в результате которого погибли все 298 человек.
Досудебное следствие длилось около шести лет.
Нидерланды и совместная международная следственная группа считают Россию ответственной за трагедию, но Кремль отрицает свою причастность.
9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
- Ранее сообщалось, что установлена личность еще одного российского генерала, причастного к крушению Boeing МН17.