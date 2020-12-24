Об этом он написал в Telegram.
Татаров обвинил руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Максима Грищука в фальсификации дела против него.
“В моем противостоянии со скандальным Сытником – только его образа, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений. Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу чиновника, зарвавшегося правовыми методами. Не может формировать повестку дня страны признанный судом виновным в коррупции функционер, фигурант десятка уголовных производств и зависим от влияния “активистов” самовлюбленный чиновник”, – написал Татаров.
- 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о завладении имуществом Нацгвардии путем внезапной замены прокуроров. Накануне замены прокуроров по этому делу НАБУ планировало объявить подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
- Офис генпрокурора уверял, что Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров на новую, в которую вошла и она сама, из-за резонанса дела “с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного расследования”.