Об этом он написал в Telegram.

Татаров обвинил руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Максима Грищука в фальсификации дела против него.

“В моем противостоянии со скандальным Сытником – только его образа, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений. Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу чиновника, зарвавшегося правовыми методами. Не может формировать повестку дня страны признанный судом виновным в коррупции функционер, фигурант десятка уголовных производств и зависим от влияния “активистов” самовлюбленный чиновник”, – написал Татаров.