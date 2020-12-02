Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба НАБУ.

Згідно з заявою, 1 грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила процесуальних керівників у справі щодо надання хабаря судовому експерту за неправдивий письмовий висновок, який стосувався справи про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії України. Фігурантом цих справ є екснардеп, колишній власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Очільниця Офісу генпрокурора, запевняють в НАБУ, діяла таємно, безпідставно, не вивчивши матеріали кримінального провадження. Крім того, процесуальних керівників у справі про такі зміни сповіщено не було.

Ці дії призвели до того, що детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – колишньому посадовцю “УкрБуду”.

“Національне бюро переконане, що ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс Генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше”, — заявили в НАБУ.

НАБУ інформує, що раніше генпрокурорка затягувала процес підписання підозр нардепові, відмовляла у спрямування документів для екстрадиції бенефіціарного власника ПАТ “ВіЕйБі Банк” тощо.

Крім цього, в бюро наголошують, що у справі щодо майна Нацгвардії прокурорів було змінено безпідставно, хоча в іншій справі — щодо формули “Роттердам+” — підстави для зміни прокурорів є, але цього не роблять.