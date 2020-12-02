Відповідну заяву оприлюднила пресслужба НАБУ.
Згідно з заявою, 1 грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила процесуальних керівників у справі щодо надання хабаря судовому експерту за неправдивий письмовий висновок, який стосувався справи про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії України. Фігурантом цих справ є екснардеп, колишній власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.
Очільниця Офісу генпрокурора, запевняють в НАБУ, діяла таємно, безпідставно, не вивчивши матеріали кримінального провадження. Крім того, процесуальних керівників у справі про такі зміни сповіщено не було.
Ці дії призвели до того, що детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – колишньому посадовцю “УкрБуду”.
“Національне бюро переконане, що ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс Генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше”, — заявили в НАБУ.
НАБУ інформує, що раніше генпрокурорка затягувала процес підписання підозр нардепові, відмовляла у спрямування документів для екстрадиції бенефіціарного власника ПАТ “ВіЕйБі Банк” тощо.
Крім цього, в бюро наголошують, що у справі щодо майна Нацгвардії прокурорів було змінено безпідставно, хоча в іншій справі — щодо формули “Роттердам+” — підстави для зміни прокурорів є, але цього не роблять.
- Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
- 2 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави.
- 3 квітня стало відомо, що суд стягнув на користь держави 80 млн гривень, які були внесені в якості застави за Микитася, оскільки він порушив процесуальні зобов’язання. Як #Буквам стало відомо з власних джерел, мова йде про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в мережі два місяці тому.
- Суддя Апеляційної палати Вищий антикорупційного суду прийняв рішення взяти під варту екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.
- Днями НАБУ вручило Максиму Микитасю ще одну підозру — щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу.