Офіс генерального прокурора відповів на нещодавні звинувачення з боку Національного антикорупційного бюро, заявивши, що вони безпідставні.

Відповідну заяву опубліковано пресслужбою Офісу генпрокурора в четвер, 3 грудня.

2 грудня Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Згідно з заявою, Офіс чинить тиск на Бюро і це відбувається не вперше (Раніше – в справі по “Роттердам+” і відносно власника “ВіЕйБі Банку”).

Офіс генпрокурора називає ці звинувачення безпідставними та заявляє, що їх можна “розцінити виключно як спробу публічної дискредитації як керівника правоохоронного органу, так і його працівників, та зниження рівня довіри громадськості до них до критично низького”.

Такі дії, вважають в Офісі, можуть свідчити про наміри Бюро приховати неефективність проведених розслідувань.

“Окрім того, спотворення Національним антикорупційним бюро реальних фактів може свідчити про намагання приховати неефективність здійснених досудових розслідувань та використання ЗМІ з метою тиску на Генерального прокурора для прийняття тих чи інших процесуальних рішень, що є порушенням чинного законодавства України та гарантій щодо самостійності та незалежності прокурора у здійсненні його діяльності”, — йдеться в заяві.

Як відомо, Венедіктова змінила процесуальних керівників у справі щодо надання хабаря судовому експерту за неправдивий письмовий висновок, який стосувався справи про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії України (фігурантом обох є екснардеп, колишній власник “Укрбуд” Максим Микитась). НАБУ повідомляє, що ця зміна відбулася безпідставно, очільниця відомства діяла таємно, а ці дії призвели до того, що детективи не мали змоги повідомили про підозру третьому фігуранту справи, експосадовцю “УкрБуду”.

Офіс генпрокурора запевняє, що Венедіктова змінила групу прокурорів на нову, до якої увійшла і вона сама, через резонанс справи “з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження”. Ці дії, наголошує ОГП, не впливали на проведення слідчих дій.

Щодо екстрадиції бенефіціарного власника “ВіЕйБі Банку”, Офіс підтверджує, що повертав матеріали в НАБУ. Але причиною для цього, запевняють у відомстві, було бажання переконатися, що не мали місце процесуальні порушення, які можуть поставити під загрозу кінцевий результат розслідування.

“Безумовно, після усунення НАБУ процесуальних порушень в матеріалах екстрадиційного запиту, Офіс Генерального прокурора готовий направити їх в порядку встановленому чинним національним та міжнародним законодавством до компетентних органів іноземної держави для затримання особи та її подальшої екстрадиції в Україну”, — переконують у Венедіктової.

Стосовно звинувачень НАБУ щодо не зміни прокурора у провадженні щодо формули “Роттердам+”, Офіс заявляє, що до моменту, поки прокурор не ухвалив рішення про закриття справи, питання щодо його заміни не підіймали. На даний час питання щодо необхідності заміни прокурора вивчається.