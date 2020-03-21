Заместитель главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагач, у жены которого накануне подтвердили инфицирование коронавирусом, госпитализирован в больницу из-за ухудшения самочувствия.

Об этом в комментарии местному изданию Depo.Харкив сообщила пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина.

Она отметила, что вчера, 20 марта, заболевание COVID-19 было подтверждено у жены заместителя главы Харьковского облсовета – 37-летней Виктории Скоробагач.

“Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест”, – сообщила Петрухина.

Однако, по ее словам, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве.

“Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера был госпитализирован. Чувствует себя не очень”, – сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что сейчас у Скоробагача не подтвержден вирус COVID-19, однако вчера он еще раз сдал анализы.

Напомним, В Харьковской области зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19.