Танкер Delfi ("Делфи"), который потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года, удалось поставить на киль.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, в дальнейшем будет проведен осмотр корпуса судна, его герметизация, ремонт и отбуксировка.

“Сегодня полузатонувший танкер “Делфи” был поставлен на киль. Следующий этап — визуальный осмотр корпуса аварийного судна, его герметизация и ремонт. И как только будет обеспечен достаточный уровень плавучести “Делфи”, с помощью плавкрана и понтона его можно будет транспортировать в определенное место подальше от городского пляжа”, – отметил министр.

Криклий уточнил, что для безопасности окружающей среды постоянно осуществляется очистка акватории от остатков нефтепродуктов.

Он также напомнил, что только 21 июля, после ряда неудачных попыток судовладельца “Делфи” поднять затонувшее судно государство получило право на организацию подъема.

О завершении первого этапа подъема судна сообщает и одесское издание “Думская”. В публикации отмечается, что судно “поставили на ровный киль (т. е. осадка носом и кормой одинаково), при этом сохраняется крен”.

“Сейчас судно имеет крен 30 градусов, уже можно свободно перемещаться по палубе. Перспективы дальнейшей работы станут известны после того, как водолазы обследуют правый борт. От размера пробоины зависит время, которое необходимо для ее заделівания”, — сообщил в комментарии журналистам начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов.

Судно находится у одесского пляжа “Дельфин”. Буксиры тянули “Делфи” за металлический трос, чтобы выровнять.

Со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали его, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.

Как известно, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.

СПРАВКА. Киль — нижняя горизонтальная балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна и обеспечения устойчивости.