Об этом сообщило местное одесское издание “Думская”.
Уточняется, что в этот раз было обнаружено пятно, площадь которого составляет почти 7,5 тысячи метров квадратных.
Как рассказал заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, искусственно выставленные заграждения не помогли предотвратить разлив, потому что были установлены неправильно и пропускают верхние слои воды.
Сообщается, что сейчас затонувший танкер готовят к поднятию. К нему подогнали плавучий кран.
DeФото: Думская
В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.
В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.
- Ранее сообщалось, что у побережья Одессы после двух попыток не смогли поднять перевернувшийся танкер Delfi.
- Сейчас судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.
- 25 июня одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер “Делфи” смогут убрать не раньше сентября.
- По предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера “Делфи” вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).