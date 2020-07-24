В Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера Delfi.

Об этом сообщило местное одесское издание “Думская”.

Уточняется, что в этот раз было обнаружено пятно, площадь которого составляет почти 7,5 тысячи метров квадратных.

Как рассказал заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, искусственно выставленные заграждения не помогли предотвратить разлив, потому что были установлены неправильно и пропускают верхние слои воды.

Сообщается, что сейчас затонувший танкер готовят к поднятию. К нему подогнали плавучий кран.

DeФото: Думская

В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.