Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

“В понедельник, 17 февраля. в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, завтра на западе страны небо будет затянуто облаками, но без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов тепла.

Аналогичная погода ожидается и на остальной территории страны. Ночью в большинстве областей будет наблюдаться минусовая температура.

Ранее в ГСЧС предупредили киевлян о сильных порывах ветра до конца суток и утром, 17 февраля.