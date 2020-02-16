Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.
“В понедельник, 17 февраля. в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, завтра на западе страны небо будет затянуто облаками, но без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов тепла.
Аналогичная погода ожидается и на остальной территории страны. Ночью в большинстве областей будет наблюдаться минусовая температура.
Ранее в ГСЧС предупредили киевлян о сильных порывах ветра до конца суток и утром, 17 февраля.
- Из-за глобального потепления украинцы будут чаще наблюдать тропические ночи летом, а каждая вторая зима будет сухой и теплой. Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.