Перша леді України Олена Зеленська заявила, що у президента України Володимира Зеленського вже немає сил бути лояльним і посміхатись, але він не змінився.

Про це вона розповіла в інтерв’ю на телеканалі “1+1”.

Олена Зеленська запевнила. що за два роки її чоловік, не змінився.

“Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре. Просто настав час діяти. Можливо, у нього змінилась публічна риторика на жорсткішу, бо більше бути лояльним і посміхатись вже сил немає. Але він не змінився”, – сказала вона.

Вона розповіла, що розмови про її значний вплив на чоловіка є перебільшенням.

“За чоловіка мені ніколи не буває соромно. А за президента взагалі ніколи. Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії або слова. Але, як за мого президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко буває йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить”, = зазначив він.