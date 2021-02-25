Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума “Украина 30”, информирует пресс-служба ОПУ.
“Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал – качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины”, – отметил Зеленский.
По его словам, новый орган должен стать “площадкой для диалога и решений”, поскольку “всем пора осознать, что центральная и местная власть не конкуренты и не соперники, а партнеры, одна команда”.
Зеленский уточнил, что у Конгресса местных и региональных властей будет свой постоянно действующий офис. Первым вопросом, на котором должен сосредоточиться новый орган, должна стать “разработка и написание Муниципального кодекса Украины”.
Глава государства добавил, что “есть разные видения, различные модели этого документа”, и он должен способствовать “не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины”.
(На видео – с 9:15)
Какой будет структура Конгресса?
Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, новый орган создается по инициативе Зеленского “по примеру Конгресса Совета Европы”.
Его возглавит президент.
Конгресс местных и региональных властей будет состоять: из президиума, который возглавит Владимир Зеленский и в состав которого будут входить высшие должностные лица государства; палаты местных властей; и палаты регионов.
Указанные палаты будут самостоятельно выбирать свое руководство и делегировать по три представителя в президиум Конгресса.
Президиум будет заседать ежемесячно и обсуждать “решения местных и региональных проблем”.
Палата местных властей и палата регионов будут собираться ежеквартально. Они будут подавать предложения в повестку дня президиума.
Общее заседание Конгресса будет происходить каждые полгода “или по требованию”.
- В июле прошлого года Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в нашей стране ликвидируются 490 районов и образуются 136 новых. В связи с этим нужно проводить реорганизацию РГА.
- Впоследствии Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который касается реорганизации общин и районов.