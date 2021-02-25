Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей, который должен помочь наладить отношения между местной властью и официальным Киевом.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума “Украина 30”, информирует пресс-служба ОПУ.

“Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал – качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины”, – отметил Зеленский.

По его словам, новый орган должен стать “площадкой для диалога и решений”, поскольку “всем пора осознать, что центральная и местная власть не конкуренты и не соперники, а партнеры, одна команда”.

Зеленский уточнил, что у Конгресса местных и региональных властей будет свой постоянно действующий офис. Первым вопросом, на котором должен сосредоточиться новый орган, должна стать “разработка и написание Муниципального кодекса Украины”.

Глава государства добавил, что “есть разные видения, различные модели этого документа”, и он должен способствовать “не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины”.

(На видео – с 9:15)

Какой будет структура Конгресса?

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, новый орган создается по инициативе Зеленского “по примеру Конгресса Совета Европы”.

Его возглавит президент.

Конгресс местных и региональных властей будет состоять: из президиума, который возглавит Владимир Зеленский и в состав которого будут входить высшие должностные лица государства; палаты местных властей; и палаты регионов.

Указанные палаты будут самостоятельно выбирать свое руководство и делегировать по три представителя в президиум Конгресса.

Президиум будет заседать ежемесячно и обсуждать “решения местных и региональных проблем”.

Палата местных властей и палата регионов будут собираться ежеквартально. Они будут подавать предложения в повестку дня президиума.

Общее заседание Конгресса будет происходить каждые полгода “или по требованию”.