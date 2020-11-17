Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который касается реорганизации общин и районов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3651-д проголосовал 301 народный депутат.

Как известно, в июле Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в нашей стране ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых. В связи с этим нужно проводить реорганизацию РГА.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

В частности, документ урегулирует вопросы:

• окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

• реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве;

• правопреемственности в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, а также районных советов ликвидированных районов;

• продления выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, которые ликвидированы Верховной Радой, до окончания бюджетного периода;

• образования и реорганизации районных госадминистраций (в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины);

• особенностей государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и районных госадминистраций как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве.

Стоит отметить, что законопроект был принят с поправками нардепа Алены Шкрум (“Батькивщина”) – № 170 и №172. Они касаются полномочий Кабинета Министров и назначения министров. Согласно одной из поправок, нельзя будет длительное время оставаться и.о. министра.

“Сегодня в статье 85 Конституции Украины сказано, что только Верховная Рада по представлению премьер-министра назначает членов Кабинета Министров. Но у нас возникла ситуация и пробел, что если премьер-министр не подает кандидатуру на министра, то ВР и не может его назначить, не может вообще определяться по новому министру. А исполняющий обязанности может оставаться годами на должности… Этот пробел надо урегулировать. Нужно прописать, что премьер-министр имеет 30 дней, чтобы подать кандидатуру министра в Раду, зал будет определяться, назначать или не назначать это лицо. Дальше и.о. не сможет быть (на должности, – ред.) годами, потому что по Конституции только мы с вами можем определять и назначать членов Кабинета Министров”, – отметила Шкрум.

Рада поддержала эти правки (за № 170 проголосовали 285 нардепов, а за №172 – 286 депутатов). Комитет рекомендовал отклонить поправки, поскольку их содержание непосредственно не касается законопроекта.

Перед голосованием в зале заседаний нардепы переговаривались о поправках “против Шкарлета”. Стоит отметить, что сейчас в Правительстве только два и.о. министра – глава Минобразования Сергей Шкарлет и глава Минэнерго Ольга Буславец.