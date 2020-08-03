Сухроб Каримов, который захватил банк в центре Киева, заявил журналистам, что он "Святой дух"

Трансляцию вел телеканал “112 Украина”.

“Я – Святой Дух, Господь Бог”, – сказал он журналистам.

Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь “около 5 лет”. На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: “А Вас все устраивает в жизни?”.

Журналисты ответили на вопросы террориста и спросили, что именно произошло у него.

“Да, все не так, ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это “Машка”, актер, шут. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то изменилось? До него были столько президентов – хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ. Они к народа относятся, как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить”, – заявил Каримов.

Он заявил, что все президенты марионетки и шуты.

“Не должно быть ни одного президента. Президенты – это предатели. Какой президент хоть раз вступился за хоть одного гражданина Украины?” – сказал он.

На вопрос журналистов, каким тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: “Святой дух – общемировое: один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог – он один”.

Он отметил, что решил стать этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше в других странах “будет твориться такой же хаос”.

По мнению злоумышленника, много религий – это большая проблема человечества, так как религия – это инструмент управления сознанием.

“В первую очередь надо арестовать всех президентов, всех политиков, всех предателей, судей, прокуроров – всех надо арестовать. Ввести сначала военное положение для того, чтобы иметь полное право арестовать этих предателей, негодяев. Я ввожу военное положение. Я приказываю всем генералам, маршалом, адмиралам и другим военным на планете Земля: арестовать всех президентов, арестовать всех политиков, предателей”, – подытожил террорист.

Напомним, что 3 августа неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.