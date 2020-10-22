Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента. О деталях сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Интервью Зеленский дал журналистам телеканалов “Украина”, “1+1”, “Интер” и ICTV.

По словам Мендель, в ходе интервью были подняты разные темы: от коронавируса COVID-19 до борьбы с коррупцией.

“Обсудили все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до запущенных украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и трудности реформирования секторов”, – написала Мендель.

По ее словам, Зеленский также рассказал, “как идет сотрудничество с МВФ, почему спрашивает людей о легализации каннабиса, будет ли украинская вакцина от коронавируса, как продвигаются мирные переговоры” и “где посадки”, а также “почему реинтеграция Донбасса без свободной экономической зоны невозможна”.

Мендель заверила, что интервью происходило “почти без планирования, без ограничений или цензуры”. Она назвала его “фактически самым открытым интервью президента Украины”.

Интервью Зеленского под названием “Осень-2020: победы и вызовы” покажут сегодня, 22 октября, в 18:00 на телеканале “Украина”, в 18:00 – на “1+1”, в 20:20 – на ICTV и в 23:00 – на “Интере”.