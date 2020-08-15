Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И в течение 2021 будет третья часть — мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен”, – отметил Зеленский.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

“Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФЛП, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей”, – добавил глава государства.

Он также обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание Парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

На прошлой неделе замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что Верховная Рада может провести внеочередную сессию в конце августа, на которой рассмотрит внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен с 1 сентября.