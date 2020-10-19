Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующий день после выборов продолжит помощь медицинским учреждениям, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.

Он отметил, что власть Зеленского оказалась неспособной организовать этот процесс, и теперь Украина находится в первой десятке стран с наихудшим сценарием развития эпидемии.

“Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность”, – сказал Порошенко.

По его словам, больницы по всей Украине получили от “Благотворительного Фонда Порошенко” более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157000 защитных костюмов, 10 000 противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.

Порошенко добавил, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

“Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. Во Львовской области потребности в лекарствах покрываются на 20-25%. Об этом рассказал украинским журналистам Любомир Рак, врач Львовского центра здоровья легких. Сейчас один день в больнице стоит пациенту 2 2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день. Так где, спрашивается, те 66 млрд гривен, которые по нашему предложению парламент выделил Правительству Зелинского на борьбу с ковидом и почему НАБУ не занимается этим? И разве не тех, кто разворовал эти ковидные средства, надо наказывать пожизненным заключением ?! “, – сказал нардеп.

Пятый президент также акцентировал на проблеме обеспечения больниц кислородными точками.

“Острый дефицит медицинского кислорода. Почему вы концетраторы не закупили? Почему сеть по больницах не развели? Если кровать без кислорода, без реанимационных средств, то ты можешь просто прийти и полежать”, – возмущается Порошенко.

Пятый президент сообщил, что его команда нашла производителей, в которых уже закупают кислородные концентраторы. Несмотря на огромный спрос все же удалось перенести поставку с января на декабрь, говорит Порошенко.

“Но почему восемь месяцев власть этим не занималась?” – возмутился он.

Пятый президент отметил, что Зеленский напоминает героя известной басни Глебова о кузнечике, который все лето беспечно пел и веселился, и вдруг пришла суровая зима.

“Семь месяцев времени власть занималась погоней за ругательствами – упустила время на видосики. Если власть сама такая беспомощная, сама такая немощная душой и телом, как она может исцелить людей ?!”, – отметил Порошенко.