В законопроекте о государственном бюджете Украины на 2021 год не предусмотрено финансирование отдельного фонда для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил в эфире телеканала “1+1” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Согласно тому представлению, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, то отдельного COVID-ного фонда как такового не предвидится. Есть отдельные статьи на вакцинацию – 2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь, один миллиард – на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Министерства охраны здоровья… 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на МОЗ пока предполагается на следующий год”, – отметил Разумков.

Он выразил мнение, что “абсолютно корректным” является подход, при котором “эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства”.

Разумков уточнил, что при создании весной 2020 года отдельного фонда для борьбы с коронавирусом власти исходили из того, что финансирование этого направления не было предусмотрено бюджетом.

“В этом году мы создавали именно COVID-ный фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства охраны здоровья, просто не хватит. Поэтому из 65 млрд был сформирован такой фонд, Верховная Рада за него голосовала”, – рассказал спикер ВР.

(На видео – с 11:10)