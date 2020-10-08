Об этом сообщил в эфире телеканала “1+1” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
“Согласно тому представлению, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, то отдельного COVID-ного фонда как такового не предвидится. Есть отдельные статьи на вакцинацию – 2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь, один миллиард – на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Министерства охраны здоровья… 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на МОЗ пока предполагается на следующий год”, – отметил Разумков.
Он выразил мнение, что “абсолютно корректным” является подход, при котором “эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства”.
Разумков уточнил, что при создании весной 2020 года отдельного фонда для борьбы с коронавирусом власти исходили из того, что финансирование этого направления не было предусмотрено бюджетом.
“В этом году мы создавали именно COVID-ный фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства охраны здоровья, просто не хватит. Поэтому из 65 млрд был сформирован такой фонд, Верховная Рада за него голосовала”, – рассказал спикер ВР.
(На видео – с 11:10)
- Ранее сообщалось, что за деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом не купили ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
- #Буквы рассказывали, что 64,7 миллиарда COVID-фонда были распределены между различными ведомствами. При этом половина фонда досталась структурам “Укравтодора”.
- Из всех средств, которые уже были выделены из фонда COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.