Об этом он проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
По словам главы государства, украинцы смогут голосовать удаленно “по желанию”.
“Наша цель на ближайшие годы – сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию, голосовать в Интернете”, – подчеркнул Зеленский.
“Цифровая страна – это не только удобно. Это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощноее экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет”, – добавил Зеленский.
- Владимир Зеленский сообщил, что следующий, 2021 год станет началом вхождения Украины в режим Paperless, когда 100% государственных услуг будут переведены онлайн.