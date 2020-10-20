Президент Украины Владимир Зеленский ставит цель, чтобы на следующих президентских выборах в 2024 году украинцы смогли голосовать онлайн.

Об этом он проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

По словам главы государства, украинцы смогут голосовать удаленно “по желанию”.

“Наша цель на ближайшие годы – сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию, голосовать в Интернете”, – подчеркнул Зеленский.

“Цифровая страна – это не только удобно. Это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощноее экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет”, – добавил Зеленский.