Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении законодательства. Он вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в 2019 году семья Президента получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций еще на 5,2 млн гривен.

“Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения”, – говорится в сообщении.

Отметим, за это нарушение предусмотрена ответственность согласно статье 172-6 Административного кодекса (Нарушение требований финансового контроля). Санкция – штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если кто-либо из его партнеров окажется замешан в коррупционных схемах. Зеленский также пообещал добровольно уйти в отставку, если когда-нибудь нарушит закон.

“Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам”, – заявил Зеленский.