Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Декларация доступна на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно этому документу, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн.

Во время работы в “Квартале 95” Зеленский получил зарплату в размере 3 млн 773 тыс. 993 грн, 4,98 млн грн роялти и 1 млн 53 тыс. 250 грн “от занятия предпринимательской деятельностью”.

Как отметили в пресс-службе Офиса президента, с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тыс. 787 грн.

Отмечается, что семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. гривен.

В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4 млн 423 тыс. гривен, “которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене”.

Кроме того, семья главы государства продала корпоративные права 12 предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тыс. 144 гривны.

“Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также Президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited”, – говорится в сообщении ОПУ.

При этом Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки “Слуга народа” на его имя.

В пресс-службе ОПУ уточнили, что компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки “Вечерний квартал” составляет 45 млн 810 тыс. гривен. Стоимость торговой марки “Рассмеши комика” составила 14 млн 650 тыс. гривен.

В сообщении подчеркивается, что на основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тыс. гривен, “поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли”.

Также семья Зеленских получила 3 млн 200 тыс. гривен “за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании”.

В 2019 году супруга главы государства – Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен.

“Заем был возвращен к концу отчетного года”, – говорится в сообщении ОПУ.

Также указано, что Зеленский потратил в 2019 году 11 млн 500 тыс. гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины.

На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тыс. 875 гривен.

Стоит отметить, что в декларации не указана стоимость поездки Зеленского с семьей в Оман в январе текущего года. В Офисе президента настаивают, что поездка оплачивалась за счет супруги главы государства Елены Зеленской, поэтому расходы декларировать не обязательно. “Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены Президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются”, – подчеркивается в сообщении.

Имущество

Семья Зеленских задекларировала один жилой дом в Иванковичах Киевской области (353,5 квадратных метра) и один — в Италии (413 квадратных метров), земельный участок в Иванковичах на 1200 квадратных метров, несколько квартир в Киеве, две в Великобритании и одну в Ялте (вместе с паркоместом).

Также семья президента владеет правами на недостроенные гостиничные комнаты в Грузии.

Зеленский задекларировал шесть наручных часов (таких как Tag Heuer, Roleх, Graff, Piaget и Breguet), двое из которых записаны на его жену Елену, а также ювелирные украшения, которые также принадлежат ей.

В собственности семьи президента есть два легковых автомобиля (Land Rover 2016 года и Mercedes-Benz 2014 года).

Согласно декларации, Елена Зеленская является конечным бенефициаром Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).