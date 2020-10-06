Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетным вопросом на саммите с Евросоюзом 6 октября должны стать санкции против России.

Своими ожиданиями от саммита он поделился в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.

“Если говорить на неформальном языке, санкции – это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации. Вы знаете, что у нас война на востоке… Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции – это номер один”, – отметил Зеленский.

По словам главы государства, еще один вопрос, который планируется поднять на саммите, – это “доступ к рынкам”.

“Нам очень важна экономическая поддержка ЕС после того, как много лет экономика Украины была направлена на импорт и экспорт товаров из/в Россию. С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров”, – объяснил Зеленский.

Он заверил, что курс Украины в Евросоюз “неизменен”.

“Курс Украины неизменен – в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим – особенно сейчас, во время COVID-19 и кризиса, – чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о “промышленном безвизе”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что во время саммита предложит помощь Украины в производстве вакцин от коронавируса COVID-19.

Стоит отметить, что в сокращенной англоязычной версии интервью на сайте Politico не приводится цитата по санкциям, но отмечается, что Украина будет просить ЕС “продолжать или даже усилить поддержку в продолжающемся конфликте с Россией – путем сохранения жестких санкций против Москвы и дальнейшего развития экономических и политических связей с Киевом”.