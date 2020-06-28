Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении ко Дню Конституции не упомянул Крым и Севастополь.

Об этом говорится в поздравлении Главы государства.

Владимир Зеленский напомнил, что согласно Конституции, Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

“Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина – невероятно красивая и обаятельная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было выгравировано в нашем сердце”.

“Знаете, сейчас я нахожусь в Херсонской области. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять”, – сказал Зеленский.

В соответствии со ст. 133 раздела “Территориальное устройство” Украину составляют: Автономная Республика Крым, Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатская область, Запорожская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Кировоградская область, Луганская область, Львовская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Ровенская область, Сумская область, Тернопольская область, Харьковская область, Херсонская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Черниговская область, Черновицкая область, города Киев и Севастополь.

Города Киев и Севастополь имеют специальный статус (государственного подчинения), определенный соответствующими законами Украины.

Таким образом в Украине 24 области, Автономная Республика Крым, Киев и Севастополь – всего 27 территориальных единиц.