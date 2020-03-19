Соответствующий указ №97/2020 был сегодня опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации”, – говорится в указе.

Согласно сообщению на сайте Офиса президента, Зеленский уже встретился с новоназначенным главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

Решение о назначении Труша было принято на заседании Кабинета Министров 18 марта.

В период с ноября 2019 года он занимал должность председателя Рогатинской райгосадминистрации в Ивано-Франковской области. Стоит отметить, что председателем Ивано-Франковской ОГА до недавнего времени был нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.

Владимир Труш является владельцем общества “Кротер наличные”, которое занимается займами денег.

В своей декларации он указал дом на более чем 150 квадратных метров в Рогатине, что на Прикарпатье, а также два автомобиля: Land Rover Range Rover 2008 года – стоимость от 15 тыс. долларов.; Ford Transit Connect 2011 года – от 5 тыс. долларов.