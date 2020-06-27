Народный депутат от фракции "Слуга народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала о реакции президента Украины Владимира Зеленского на ее скандальное высказывание о "детях низкого качества".

Об этом она заявила в эфире Апостроф TV.

Третьякова рассказала, что Зеленский заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг партии.

“Он (Зеленский, – ред.) сказал, что я торпеда, и конечно я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы”, – сказала нардеп.

Третьякова уточнила, что разговор между ней и Зеленским состоялась по поводу обсуждения проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Раде на следующей неделе.

“У нас была встреча по формированию и обсуждению законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов – 2275, который затрагивает те же интересы профсоюзов, которые вытащили эту фразу с видео вебинара, написали обращение и начали тиражирование этого скандала”, – сообщила она.

Кроме того, Третьякова заявила о поддержке многих людей из фракции и не только.