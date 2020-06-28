28 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 677-ІХ, который обеспечит эффективное финансирование развития дорожной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Стоит отметить, что изменения Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года.

Благодаря этому закону областные госадминистрации в 2020 году смогут привлечь кредитное финансирование на ремонты дорог местного значения.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между местными бюджетами (кроме бюджета Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20 % объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга заимствований, которые были привлечены для ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах, в размере не более 30% объема такой субвенции.