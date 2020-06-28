Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Стоит отметить, что изменения Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года.
Благодаря этому закону областные госадминистрации в 2020 году смогут привлечь кредитное финансирование на ремонты дорог местного значения.
Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между местными бюджетами (кроме бюджета Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.
Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20 % объема такой субвенции.
Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга заимствований, которые были привлечены для ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах, в размере не более 30% объема такой субвенции.
- 18 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, который позволяет использовать деньги из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.
- Ранее сообщалось, что с целью реализации дорожной части правительственной программы “Большая стройка” в “Укравтодор” для строительства дорог трудоустроили 7729 человек.