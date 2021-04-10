Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото якобы с Авдеевской промзоны, но в Сети его уличили во вранье.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на этой неделе Зеленский находился с двухдневной рабочей поездкой на Донбассе.

В Офисе президента заявили, что он провел ночь в местах дислокации украинские военнослужащих, а также посетил позиции на переднем крае обороны, на которых в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские защитники.

Сам Зеленский опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, которое коротко подписал: “Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!”.

Но пользователи Сети указали, что фото сделано на фоне Авдеевского коксохимического завода, который находится примерно в 6-7 километрах от промзоны.