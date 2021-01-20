Об этом он написал в Twitter.

В среду, 20 января, в США состоялась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Джо Байден официально стал 46-м лидером США.

Зеленский рассказал и показал, что наблюдает за церемонией инаугурации президента США в новом кабинете на Банковой.

“Я буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо знакомом ему Киеве. Я уверен, наши отношения будут улучшены”, — написал президент.