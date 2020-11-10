Об этом сообщили в Офисе президента.
Зеленский попросил Меркель помочь в расширении доступа Украины к COVID-вакцине, которая разрабатывается в рамках инициативы COVAX.
“Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – сказал Зеленский.
Кроме того, глава Украинского государства проинформировал канцлера Германии о “самом длительном перемирии” за весь период войны и план Киева по установлению мира на Донбассе.
“Ключевое достижения: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру”, – подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности по КПВВ Счастье и Золотое, однако их открытие было сорвано “другой стороной”.
Они также отметили важность предстоящего разговора советников лидеров нормандской четверки.
Со своей стороны Меркель пожелала больному коронавирусом Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления.
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