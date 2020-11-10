Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос поставок вакцины от коронавируса в Украине.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский попросил Меркель помочь в расширении доступа Украины к COVID-вакцине, которая разрабатывается в рамках инициативы COVAX.

“Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – сказал Зеленский.

Кроме того, глава Украинского государства проинформировал канцлера Германии о “самом длительном перемирии” за весь период войны и план Киева по установлению мира на Донбассе.

“Ключевое достижения: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру”, – подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности по КПВВ Счастье и Золотое, однако их открытие было сорвано “другой стороной”.

Они также отметили важность предстоящего разговора советников лидеров нормандской четверки.

Со своей стороны Меркель пожелала больному коронавирусом Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления.