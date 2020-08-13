Такое заявление он сделал на брифинге в Борисполе.
Глава государства подтвердил информацию о троих задержанных украинцах в Беларуси.
“Сейчас мы говорим с Министерством иностранных дел, и вчера они соединились уже с белорусской стороной. Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, трое наших украинских граждан задержанных. Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину”, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в Беларуси сейчас наблюдается “сложная, нестабильная, серьезная ситуация”.
“И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более-менее стабильная ситуация”, – подчеркнул Зеленский.
(На видео – с 7:30)
В свою очередь пресс-служба Офиса президента обнародовала заявление главы ОПУ Андрея Ермака. В нем говорится, что Украина требует от властей Республики Беларусь как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
“По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо”, – подчеркнул Ермак.
По его словам, МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий в Беларуси.
- Накануне стало известно, что белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкий и Евгения Васильева. Им инкриминируют статью о “массовых беспорядках”.
- Несколько десятков правозащитных, благотворительных и общественных организаций выступили с открытым заявлением в поддержку задержанных в Беларуси волонтеров “Восток SOS” Константин Реуцкого и Евгения Васильева.
- Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам пока не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.
- Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. По результатам предпринятых посольством мер на следующий день их освободили из-под стражи.