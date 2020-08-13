Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам пока воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.

Такое заявление он сделал на брифинге в Борисполе.

Глава государства подтвердил информацию о троих задержанных украинцах в Беларуси.

“Сейчас мы говорим с Министерством иностранных дел, и вчера они соединились уже с белорусской стороной. Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, трое наших украинских граждан задержанных. Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Беларуси сейчас наблюдается “сложная, нестабильная, серьезная ситуация”.

“И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более-менее стабильная ситуация”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 7:30)

В свою очередь пресс-служба Офиса президента обнародовала заявление главы ОПУ Андрея Ермака. В нем говорится, что Украина требует от властей Республики Беларусь как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

“По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо”, – подчеркнул Ермак.

По его словам, МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий в Беларуси.