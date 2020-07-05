Президент Владимир Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины - преподавательницы Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анны Бортюк и командира отделения пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Одесской области Сергея Шатохина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

25 января 2020 года Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Анне Бортюк и Сергею Шатохину (посмертно).

“Они удостоены высокой награды за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года”, – говорится в сообщении ОПУ.

Награду Анны Бортюк получил ее муж Николай, а награду Сергея Шатохина – жена Людмила.