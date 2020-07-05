Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
25 января 2020 года Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Анне Бортюк и Сергею Шатохину (посмертно).
“Они удостоены высокой награды за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года”, – говорится в сообщении ОПУ.
Награду Анны Бортюк получил ее муж Николай, а награду Сергея Шатохина – жена Людмила.
- Напомним, 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. По основной версии правительственной комиссии пожар произошел из-за возгорания электрического оборудования.
- В результате 16 человек погибли, десятки пострадали. 26 декабря в Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 — это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.