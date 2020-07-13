Об этом украинский президент написал в своем Twitter.
“Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!” – написал Зеленский.
- Ранее сообщалось, что президентские выборы в Польше выиграл действующий президент Анджей Дуда.
- Согласно соцопросу службы Pollster для программы “Wiadomości” польского телеканала TVP1, большинство поляков отдали победу на выборах нынешнему президенту Анджею Дуде.