Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації з карантинними обмеженнями.

Кредити для малого та середнього бізнесу під 3-5%; мільярди гривень, спрямовані на збільшення мінімальної допомоги з безробіття; програма соціального захисту сімей фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї групи платників податку. Таких заходів вживає держава для полегшення життя бізнесу й громадянам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.Крім того, Глава держави висловив сподівання, що власники ринків підуть назустріч державі та максимально дотримуватимуться критеріїв безпеки, розроблених МОЗ і Мінекономіки. Володимир Зеленський наголосив, що вірить у те, що порушень, які змусили б знову закрити ринки, не буде. Також у зверненні йшлося про програму «Велике будівництво», яка допоможе «розігріти» економіку після карантину. Президент нагадав – у поточному році в межах програми Україна виділить 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Насамкінець Володимир Зеленський закликав українців залишатися на травневі свята вдома. «Не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас», – наголосив Глава держави.

Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 1. Mai 2020