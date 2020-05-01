Об этом Зеленский сказал в традиционном видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.
“Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия”, – заявил Президент.
При этом глава государства подчеркнул, что “на будущее” это касается всех представителей местной власти, которые путают понятия “децентрализация” и “автономия”.
Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації з карантинними обмеженнями.
Кредити для малого та середнього бізнесу під 3-5%; мільярди гривень, спрямовані на збільшення мінімальної допомоги з безробіття; програма соціального захисту сімей фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї групи платників податку. Таких заходів вживає держава для полегшення життя бізнесу й громадянам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.Крім того, Глава держави висловив сподівання, що власники ринків підуть назустріч державі та максимально дотримуватимуться критеріїв безпеки, розроблених МОЗ і Мінекономіки. Володимир Зеленський наголосив, що вірить у те, що порушень, які змусили б знову закрити ринки, не буде. Також у зверненні йшлося про програму «Велике будівництво», яка допоможе «розігріти» економіку після карантину. Президент нагадав – у поточному році в межах програми Україна виділить 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Насамкінець Володимир Зеленський закликав українців залишатися на травневі свята вдома. «Не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас», – наголосив Глава держави.
Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 1. Mai 2020
- Напомним, что полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс, которая решила досрочно ослабить карантинные ограничения в городе.