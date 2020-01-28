Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также сотруднику ГСЧС, погибшим во время пожара в здании учебного заведения.

Соответствующий указ №20/2020 обнародован на сайте главы государства.

Так, за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара, звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” (посмертно) присвоено:

• Бортюк Анне Леонидовне – преподавателю высшей математики и информационных дисциплин учебного заведения “Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”;

• Шатохину Сергею Николаевичу – командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.



Напомним, 4 декабря 2019 года в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. Его жертвами стали 16 человек, еще 47 пострадали.

Спасатель Сергей Шатохин получил смертельные травмы в первый день ликвидации пожара.

Преподавательница Анна Бортюк выводила студентов из горящего здания и погибла в пожаре.