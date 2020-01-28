Соответствующий указ №20/2020 обнародован на сайте главы государства.
Так, за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара, звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” (посмертно) присвоено:
• Бортюк Анне Леонидовне – преподавателю высшей математики и информационных дисциплин учебного заведения “Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”;
• Шатохину Сергею Николаевичу – командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.
Напомним, 4 декабря 2019 года в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. Его жертвами стали 16 человек, еще 47 пострадали.
Спасатель Сергей Шатохин получил смертельные травмы в первый день ликвидации пожара.
Преподавательница Анна Бортюк выводила студентов из горящего здания и погибла в пожаре.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в Одесском колледже произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.
- По основной версии Правительственной комиссии пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за возгорания электрического оборудования.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для директора сгоревшего Одесского колледжа Любови Кочерги, которую подозревают в служебной халатности.